Prefeito responde fala de Firmino Paulo sobre isolamento do PSDB

O prefeito de Teresina, Firmino Filho, respondeu as declarações do deputado estadual Firmino Paulo durante evento do partido Progressista realizado na última da segunda-feira (17). Em outras ocasiões, o deputado já havia declarado que se sentia excluído da sigla no Piauí. Veja vídeo da entrevista abaixo:







Firmino Filho, que é tio de Firmino Paulo, respondeu as declarações.Veja vídeo da resposta:





Adriana MagalhãesJorge Machado