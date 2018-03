Prefeito de Santo Antônio de Lisboa é preso por receptação

O prefeito de Santo Antônio de Lisboa, Welllington Carlos Silva (PP), foi preso pela Polícia Rodoviária Federal nesta quinta-feira (22), após ter sido flagrado conduzindo um veículo roubado e com placa clonada. O carro é uma Hillux 2016 branca, de placa original PDZ-1332/PE. Ele havia sido roubado em fevereiro do ano passado na cidade de Recife, e teve a placa adulterada para PKE-4124/BA.





Foto: Divulgação/PRF

Durante a abordagem, os PRFs constataram que os elementos verificadores do carro – a placa e o número do chassi – não eram autênticos e que aquele veículo conduzido pelo prefeito constava no sistema da polícia como produto de roubo ou furto. “Ele falou que recebeu o carro como pagamento de uma dívida pessoal em Imperatriz e que não sabia que o veículo era roubado”, explica o inspetor S. Da Mata, da PRF.

Wellington Carlos foi autuado por receptação culposa, já que alegou desconhecer que conduzia um carro produto de roubo. O prefeito de Santo Antônio de Lisboa foi conduzido para a Central de Flagrantes de Teresina.

O Portal O Dia tentou contato com o prefeito e com a Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa, mas não obteve retorno sobre o assunto.

Maria Clara Estrêla