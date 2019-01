O corpo de um jovem de 24 anos identificado apenas como Michael Douglas foi encontrado por dois adolescentes que caçavam passarinhos em um matagal na região da Santa Maria da Codipi, na tarde desta quinta-feira (24).



Segundo informações dos familiares da vítima, Michael Douglas tinha envolvimento com alguns delitos na região e estava em uma lista de pessoas marcadas para morrer. “O Douglas não tinha uma boa relação com a família, ele agredia meu pai e minha mãe, também tinha amizades no mundo do crime. Nós até tentamos tirar ele do mundo do crime, mas ele não dava ouvido”, contou um irmão da vítima que preferiu ter a identidade preservada.

Populares encontram corpo devorado por animais na Santa Maria da Codipi. (Foto: Chico Filho/ODIA)



De acordo com o irmão, a vítima já havia recebido ameaças de morte e despareceu na noite da última terça-feira (22). O corpo foi encontrado em estado de decomposição, sendo devorado por animais em um matagal utilizado por criminosos para esconder produtos e automóveis roubados.

“Esse matagal é muito apreciado pela bandidagem, já encontramos outros corpos, motos e até veículos aqui, ele é usado como local de desova. Nós só encontramos o corpo porque esses jovens vieram caçar passarinho, se depararam com o corpo e passaram a informação para o Copom’, afirma o sargento Santos do 13º BPM.

Até o momento não há informações de quem seria o autor do homicídio. As investigações serão conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Nathalia Amaral, com informações de Chico Filho.