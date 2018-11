Populares capturam suspeitos de realizar assaltos; veja vídeos

Dois homens foram pegos por populares após realizarem assaltos na região do bairro Planalto Uruguai, zona Leste de Teresina. Os acusados foram capturados e amarrados com fios até a chegada da polícia. O caso ocorreu no início da manhã desta segunda-feira (19).







De acordo com a Polícia Militar, os dois homens estavam realizando assaltos em uma motocicleta Honda pop de cor branca. Junto com eles foram encontrados objetos que provavelmente seriam frutos de roubo. Os suspeitos não tiveram identidade divulgada pela polícia.





Informações preliminares dizem que os acusados foram agredidos pelos populares que os capturaram, no entanto, a Polícia Militar não confirma a ação. Os dois acusados foram enviados para a Central de Flagrantes de Teresina, onde foram autuados e ficarão à disposição da justiça.

Adriana MagalhãesLucas Albano