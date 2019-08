Polinter prende suspeito de se apropriar de carros de locadoras

A Polícia Civil do Piauí efetuou, na manhã desta quinta-feira (15), as prisões de dois jovens num apartamento localizado no bairro Horto, zona Leste da capital.

No local, uma equipe da Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) cumpriu um mandado de busca e apreensão e outro de prisão preventiva, contra Ítalo Santos Lima, que é investigado por suposto envolvimento em negociação de veículos que eram apropriados indevidamente de locadoras de Teresina e de municípios do litoral do estado.

Durante a ação, foram apreendidos pelos policiais mais de 40 chips para celular, droga para consumo pessoal, um notebook, um RG com indícios de falsificação, dentre outros objetos, que serão analisados pelos policiais.

Além da prisão preventiva de Ítalo Lima, os agentes da Polinter também efetuaram a prisão em flagrante de um jovem que estava com o RG falso.

Cícero Portela