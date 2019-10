Policial troca tiros com bandidos em frente ao Banco do Brasil no Centro

Um policial militar, que não teve a identidade revelada, trocou tiros com dois homens após um assalto em frente ao Banco do Brasil, na Avenida de Frei Serafim, no Centro de Teresina, na tarde desta segunda-feira (14). Na ação, os bandidos conseguiram levar uma quantia de R$ 8 mil que pertencia ao agente.







De acordo com o capitão Juraci, do 1º Batalhão de Polícia Militar, o policial foi abordado quando chegava ao banco com a quantia de R$ 8 mil.

“Ele (militar) chegou na agência por volta das 12h quando foi surpreendido por esses dois homens. Na bolsa do policial tinha uma quantia de R$ 8 mil que ele faria um depósito. Houve então a troca de tiros, os bandidos conseguiram levar o dinheiro e graças a Deus o PM não ficou ferido”, disse.

Tiros acertaram um carro em frente ao banco. Foto: Reprodução Whatsapp

Ainda de acordo com o capitão, uma motocicleta que teria sido usada pela dupla foi aprendida. “Na frente do banco foi apreendida uma motocicleta que possivelmente foi usada por eles durante a ação. O veículo estava sem placa e com o chassi adulterado”.

Os militares estão realizando diligências pela região com o objetivo de prender os suspeitos. A polícia não confirmou se um dos assaltantes foi alvejado durante o crime.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia