Policial reage a assalto e mata suspeito no bairro Buenos Aires

Uma tentativa de assalto ocorrida no começo da noite de ontem (14) terminou com uma pessoa morta no bairro Buenos Aires, zona Norte de Teresina. Uma dupla tentou roubar uma casa localizada na Rua Castelo do Piauí, mas foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo assim que anunciou o assalto. Um homem morreu no local e o outro conseguiu fugir.



Segundo a Polícia Civil, a residência alvo dos criminosos é da namorada de um policial, que estava na casa. Assim que percebeu a tentativa de assalto, ele teria sacado a arma e impedido que o roubo fosse concluído. A informação é do delegado Robert Lavor, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“Eles estavam em uma moto e tentaram roubar esta casa, especificamente, porque ela tem um comércio num puxadinho. Tocaram a campainha e quando a moça abriu o portão, eles apontaram a arma e anunciaram o assalto. Mas o namorado dela percebeu a movimentação, atirou uma única vez e acertou um dos suspeitos com um tiro fatal”, explicou o delegado.



O delegado Robert Lavor esteve no local do ocorrido e vai conduzir as investigações (Foto: Arquivo O Dia)

A polícia não divulgou a identidade do assaltante morto, nem do que fugiu do local. O nome do policial também não foi informado, nem se ele seria Civil ou Militar. O caso segue sob investigação e o policial deverá ser ouvido hoje pela DHPP. O IML esteve no local e fez a remoção do corpo do suspeito.

Violência na zona Norte

A reação à tentativa de assalto que terminou em morte no começo da noite já é o segundo caso de violência com arma de fogo registrado no bairro Buenos Aires nas últimas 24 horas. No final da noite do domingo (13), um casal foi vítima de uma tentativa de homicídio na região e teve que ser levado às pressas para o hospital do bairro e depois para o HUT. Os suspeitos deste caso seguem foragidos e as motivações do crime ainda não ficaram totalmente esclarecidas para a polícia.

Maria Clara Estrêla