Policial militar sofre tentativa de homicídio na zona Leste de Teresina

Um policial militar lotado no Batalhão de Guardas foi vítima de uma tentativa de homicídio por volta das 14 horas da tarde deste sábado (28), na zona Leste de Teresina. Ele foi identificado como sendo o cabo Otoniel Vaz da Costa e trabalhava na guarda patrimonial do Tribunal de Justiça de Teresina.



Segundo informações do comandante do plantão do 5º BPM, capitão Miguel Weldington, o cabo Otoniel se dirigia para sua residência para pegar seu almoço, quando foi abordado por quatro indivíduos em um Gol branco na altura da rotatória do Planalto Uruguai, em direção ao Parque Mão Santa.

O PM relata que seu colega foi atingido com um tiro nas nádegas e um tiro na região da cintura. Os disparos foram efetuados por um dos suspeitos que estava sentado no banco de trás do veículo. “Eles atiraram para matar. Não era tentativa de assalto, porque a carteira e a moto do Otoniel continuaram lá. O carro simplesmente parou, alguém atrás abaixou o vidro e apontou a arma na direção dele. Logo em seguida saíram em disparada”, relata o capitão Weldington.

O cabo Otoniel permaneceu consciente durante todo o socorro prestado pela viatura do 5º Batalhão. Os colegas o encaminharam para o HUT, onde ele aguarda procedimento cirúrgico. Segundo o boletim médico repassado à PM o quadro do militar é estável.

Sobre os criminosos, a polícia ainda não tem informações de quem seriam, nem sobre para onde teriam fugido. Serão colhidas imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos próximos ao local do crime para a tentativa de identificação dos suspeitos. Policiais militares fazem rondas na região do Planalto Uruguai, Parque Mão Santa e Primavera Leste para tentar localizar o veículo utilizado para praticar o crime.

Maria Clara Estrêla