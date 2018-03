Policial militar é preso por estupro de vulnerável na cidade de Jaicós

Foi preso na manhã desta quinta-feira (15), um policial militar suspeito de estuprar uma criança de 12 anos na cidade de Jaicós, localizada a cerca de 310 km de Teresina. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, o PM, que não foi identificado, foi preso em flagrante delito após exames médicos comprovarem o estupro.

Segundo o delegado Miguel Carneiro, titular da Delegacia Regional de Jaicós, a vítima de 12 anos, costumava visitar acompanhada de sua mãe a casa da avó do PM, local onde o crime ocorreu. “Durante uma das visitas, enquanto as senhoras conversavam em outro cômodo da casa, o PM cometeu o estupro na sala, onde morava com a avó e um filho de três anos”, explicou o delegado.

A criança contou o que aconteceu logo após sair do local do crime e a mãe se dirigiu imediatamente a delegacia para prestar queixa, sendo constatado o estupro através de exame médico. O PM acusado confessou o crime e alegou não saber a idade da criança e que tudo aconteceu com o consentimento da vítima.

Pela lei brasileira, é considerado estupro de vulnerável ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos, entendendo que até essa idade a vítima não é capaz de consentir e está em condições de vulnerabilidade. A pena pelo crime é de reclusão de 8 a 15 anos.

O policial foi preso e está à disposição da Justiça no 4º BPM de Picos-PI.

Nathalia Amaral, com informações da SSP.