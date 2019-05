Policial do Greco é baleado durante briga em posto de gasolina

Um agente do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) foi baleado na perna durante uma briga em um posto de combustível localizado no Balão do São Cristovão. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira (15) e, segundo a Polícia Civil, ele teria tentado intervir em uma discussão de um cliente com o responsável pela loja de conveniência do posto.





Foto: Reprodução/Whatsapp

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) não divulgou o nome do policial, mas esclareceu que o disparo que o atingiu partiu de sua própria arma. Os dois tiros pegaram na coxa. Ele foi socorrido pelo SAMU, encaminhado para o Hospital de Urgências de Teresina (HUT) e encontra-se estável.

A polícia abrirá um procedimento para apurar se a arma disparou acidentalmente pelas mãos do policial ou se o tiro teria sido disparado por terceiros usando a arma da polícia. O responsável pela loja de conveniência e o cliente foram encaminhados para a Central de Flagrantes para prestarem os esclarecimentos devidos.

Maria Clara Estrêla