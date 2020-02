Policial descobre

Um policial militar descobriu um “chupa-cabra”, equipamento utilizado para furtar dinheiro de clientes, em um caixa eletrônicoda agência do Banco do Brasil do bairro Piçarra, zona Sul de Teresina. O caso foi registrado pelo 6º Distrito Policial na tarde desse domingo (10).

O homem realizou os procedimentos para sacar mil reais da conta bancária, contudo, as notas não ficaram disponíveis para a retirada. O militar desconfiou do equipamento e acionou a Polícia.

“O policial, como profissional da segurança pública, é conhecedor desse tipo de conduta criminosa e soube logo que estava sendo vítima da fraude”, afirmou o gerente de Polícia Metropolitana,Sebastião Alencar.

Em vídeo gravado dentro da agência, a vítima aparece usando a chave do próprio carro para retirar o equipamento usado para retenção das notas e recuperar o dinheiro. “O equipamento provavelmente foi instalado pela manhã e os criminosos deveriam voltar a noite para resgatar o dinheiro. O policial militar conseguiu retirar o equipamento e encontrou os mil reais que ia sacar”, disse o delegado Sebastião.[





A polícia disse que já possui imagens do serviço de monitoramento da agência para tentar localizar os suspeitos. O delegado Sebastião Alencar ressalta que esse tipo de crime deixou de ser praticado há tempos em Teresina, mas a investigação trabalha com apossibilidade do golpe estar de volta pelos mesmos grupos criminosos que atuaram no passado.

Otávio Neto