Policial atira em motorista de aplicativo e acaba preso em Teresina

Um acidente de trânsito nesse domingo (2) na Avenida Duque de Caxias, bairro Primavera, zona Norte de Teresina, terminou com um policial militar preso depois que disparou contra um motorista de aplicativo.

A colisão entre os veículos aconteceu em um dos cruzamentos da avenida. O policial não parou e tentou se evadir do local, quando teve início uma perseguição do motorista de aplicativo e o carro do PM.

Após alguns quilômetros, o policial sacou a arma e começou a disparar contra o veículo que seguia na perseguição. Um homem, que também atua como motorista de aplicativo e se encontrava no banco do passageiro, foi atingido com um tiro na perna.

Acidente aconteceu em um dos cruzamentos da Avenida Duque de Caxias (Foto: Reprodução)

O policial suspeito foi preso por uma guarnição do 9º BPM e enviado para a Central de Flagrantes. Em nota oficial, o comando da Polícia Militar do Piauí informou que o homem teve a arma aprendida e se encontra preso no Presídio Militar. A Corregedoria deve instaurar procedimento administrativo contra o policial.

“O Policial Militar encontra- se custodiado no Presídio Militar, que por se tratar de um crime comum, as providências legais que o caso requer estão sendo tomadas pela Polícia Judiciária, e logo, que a PMPI receber a documentação referente a ocorrência tomará todas as medidas legais cabíveis por meio de sua Corregedoria, instaurando procedimento administrativo”, disse a nota.

Otávio Neto