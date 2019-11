Policiais militares são presos em operação contra o tráfico em Teresina

Dois policiais militares lotados no 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) de Teresina foram presos na manhã desta sexta-feira (29) durante cumprimento de mandados contra o tráfico de drogas. A ação foi deflagrada pela Polícia Civil e faz parte da Operação Largitio, resultada de investigações do 21º Distrito Policial da Capital.





Foto meramente ilustrativa - O Dia

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) do Piauí. Por meio de nota, a SSP informou que os dois policiais atuavam na região do bairro Dirceu, mas não informou o teor da investigação que culminou nas suas prisões, nem os nomes. Foi repassado apenas que os PMs acabaram detidos durante cumprimento a mandado de prisão de preventiva e que participaram da diligência membros da Corregedoria da Polícia Militar e do próprio 8º BPM.

Será concedida uma entrevista no final da manhã onde os delegados repassarão informações mais detalhadas.

Maria Clara Estrêla, com informações da SSP-PI