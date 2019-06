Durante inspeção realizada na Penitenciária José de Deus Barros, localizada no município de Picos, na tarde desta terça-feira (11), policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar de Picos encontraram entorpecentes e outros objetos ilícitos em posse dos detentos.

Segundo informações do Comando do 4º BPM, o material apreendido foi encontrado com a ajuda de agentes penitenciários e do cão farejador Thor.

Policiais encontram drogas durante inspeção no presídio de Picos. (Foto: Divulgação/PM)



Ao todo, foram encontrados 16 envólucros de substância análoga a maconha e 12 de substância análoga a crack. Além disso, foram encontrados cinco cachimbos improvisados para consumo de entorpecentes e materiais perfurantes confeccionados com a própria estrutura do presídio.

Diante dos fatos, os detentos suspeitos foram conduzidos pelos agentes da SEJUS à Central de Flagrantes de Picos para os procedimentos legais cabíveis.







Nathalia Amaral