Polícia tem 10 dias para concluir inquérito da agressão a bebê de 10 meses

Após a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do acusado de agredir fisicamente um bebê de 10 meses em Teresina, a Polícia Civil tem 10 dias para concluir o inquérito e encaminhar os autos para o Ministério Público. A investigação é tratada como tentativa de homicídio, mas está correndo pela Delegacia da Mulher Sul, porque o pai do bebê, e principal acusado, ainda fez ameaças à mãe da criança e tentou agredi-la caso ela formalizasse alguma denúncia.



A informação é da delegada Anamelka Cadena, coordenadora das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher de Teresina (Deam). De acordo com ela, as perícias e exames de corpo de delito já foram solicitados e o próximo passo consistirá na realização de uma oitiva entre testemunhas e acusado para embasar as provas técnicas e robustecer o inquérito.



A delegada Anamelka Cadena disse que a polícia tem 10 dias para concluir o inquérito a partir da conversão da prisão em flagrante para preventiva (Foto: Moura Alves/O Dia)

“Como se trata de um caso que aconteceu no âmbito familiar e seu deu dentro de casa, nós precisamos conversar diretamente com todos os envolvidos, que, neste caso, é uma das vítimas e o próprio agressor, além da equipe que prestou o atendimento médica à criança na UPA do Promorar. E embora o pai negue todas as acusações, os levantamentos feitos até agora se mostram bastante concludentes quanto à autoria do crime”, explica a delegada.

Anamelka ainda não deu uma data para a realização das oitivas, uma vez que a polícia ainda aguarda o resultado dos exames de corpo de delito feitos na criança. Ela teve uma parte do tecido labial arrancado e deu entrada no HUT com marcas de mordidas nas bochechas e na orelha, tendo que passar por cirurgia de reconstituição facial.

Maria Clara Estrêla