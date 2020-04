Polícia Rodoviária Federal recupera veículos roubados nas BR’s 020 e 135

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) apreendeu nesta quarta-feira (09) dois veículos com registro de roubo que estavam transitando pelas rodovias piauienses. O primeiro caso se deu na BR-020, onde os policiais se depararam com um carro modelo HB20 branco estacionado à margens da rodovia. A PRF fez uma verificação de rotina e um homem de 48 anos se apresentou como sendo o seu proprietário.





Carro foi recuperado na BR-020 após ter sido roubado em São Paulo - Foto: Divulgação/PRF-PI

“Ele apresentou os documentos, mas os policiais fizeram as verificações e constataram que a documentação toda era falsificada. Diante da circunstância, realizaram a apreensão do veículo e perceberam depois que se tratava de um carro roubado na cidade de Biritiba Mirim, em São Paulo, em julho do ano passado”, relatou o inspetor Alexandro Lima, porta-voz da PRF-PI.

O homem, que não teve o nome informado, foi conduzido para a delegacia regional de Picos e responderá por uso de documento falso e receptação.

Além deste, uma motocicleta também foi apreendida, desta vez na BR-135, onde policiais rodoviários federais faziam fiscalização de rotina. O que chama a atenção nesta ocorrência é que o veículo havia sido roubado há 10 anos na cidade de Diadema, São Paulo. O condutor, um homem de 44 anos, acabou sendo conduzido para a delegacia de Buriti dos Lopes. Ela informou aos policiais, no entanto, que não era o proprietário da moto, e sim um parente.



Motocicleta foi recuperada na BR-135, 10 anos após ter sido roubada - Foto: Divulgação/PRF-PI

Eel também foi autuado em flagrante e deverá responder pelo crime de recepção.

Maria Clara Estrêla