Polícia procura por homem suspeito de incendiar casa com parentes no Piauí

Casa das vítimas. Foto: Cidades na Net.

A polícia procura por homem suspeito de esfaquear uma pessoa com deficiência, agredir a própria esposa e a filha além de colocar fogo na casa das vítimas no município de Jaicós, no Sul do Piauí. O crime aconteceu no último domingo (08), mas o suspeito ainda não foi localizado.



Segundo a Polícia Militar de Jaicós, o homem estava sob efeito de álcool quando cometeu o crime. Depois das agressões, o suspeito, que não teve a identidade revelada, quebrou os móveis da casa, colocou fogo na residência das vítimas e fugiu.

Foto: Cidade na Net.

O incêndio destruiu dois cômodos da casa e foi controlado por populares. A polícia investiga o que teria motivado o crime.

As vítimas receberam atendimento do Serviço Móvel de Saúde (Samu) e, em seguida, foram encaminhadas ao Hospital Florisa Silva, em Jaicós.

A polícia segue em diligências para prender o suspeito do crime.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia