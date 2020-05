Polícia procura acusado de roubar 400 máscaras da UBS dos Três Andares

Equipes de investigação do 13º Distrito Policial de Teresina estão em diligências na manhã de hoje (05) para localizar o acusado de ter roubado 400 máscaras hospitalares de dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS) dos Três Andares. O fato aconteceu ontem (04) e o acusado conseguiu entrar na unidade hospitalar saltando muro dos fundos. A informação foi confirmada pelo chefe de investigação do DP, Paulo Afonso.





Máscaras foram furtadas da UBS dos Três Andares - Foto: Reprodução

De acordo com ele, o acusado, que não o nome divulgado, é um andarilho e costuma circular ali pela região dos Três Andares e cercanias. “Ele entrou pelos fundos, quebrou a porta e quando estava dentro da UBS, o vigia viu. Armado de um facão ele foi para cima do acusado para tentar pará-lo, mas foi surpreendido quando ele arremessou uma cadeira contra uma porta de vidro dizendo para sair da frente, porque ele queria fugir. O acusado acabou conseguindo escapar levando as 400 máscaras”, relatou o chefe de investigação.

As máscaras seriam usadas por profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente no combate à Covid-19 e também por pacientes. A polícia ainda não sabe dizer o que o acusado faria com os equipamentos de proteção individual roubados. No momento, as diligências se concentram na região do próprio bairro Três Andares, próximo a um posto abandonado, onde populares relataram à polícia terem visto o acusado circulando.

Maria Clara Estrêla