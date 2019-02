Polícia prende trio suspeito de torturar rivais no mundo do crime

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre) prendeu, nesta quarta-feira (06),um trio suspeito de tráfico de drogas em Teresina e eles foram apontados também como integrantes de um grupo conhecido por torturar seus rivais no mundo do crime.

Os presos foram identificados como Gregório Cassiano da Conceição, Herleson de Sousa e Lucas Katsberg. Dois deles teriam aparecido em um vídeo que circulou pelas redes sociais em janeiro passado, no qual são vistos ameaçando uma terceira pessoa e disparando tiros nas mãos da vítima, que teria cometido um roubo em um bairro comandado por eles.



Delegado-geral Loccy Keiko - Foto: Poliana Oliveira/O Dia

A ação, de acordo com o delegado geral de Polícia Civil do Piauí, Luccy Keiko, é compatível com o tipo penal de tortura e estava sendo investigada pelo setor de inteligência. O grupo faria parte de uma organização criminosa bastante conhecida no Maranhão pela sigla B40 (Bonde dos 40).

“O mandante do crime de tortura foi preso e a arma do crime apreendida, então este crime já foi completamente elucidado”, pontuou o delegado.

Além das prisões, a Delegacia de Entorpecentes apreendeu, na mesma ação, drogas e uma pistola calibre 40.

Maria Clara Estrêla