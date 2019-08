Preso trio suspeito de matar homem e atear fogo no corpo da vítima

A Polícia Civil do Piauí cumpriu, na manhã desta quarta-feira (14), mandados de prisão de três homens suspeitos de participação no homicídio qualificado de Leonardo Lima Batista, crime ocorrido em 30 de janeiro de 2019, na cidade de José de Freitas, a 45 km de Teresina.

Raimundo Alexandre da Silva Neto, foi preso em sua residência no Conjunto Boa Esperança, bairro Suco, em José de Freitas.



E os outros dois investigados - Francisco Lucas Chaves Ribeiro, vulgo "Lucas Branquinho", e Jefferson dos Santos Luz, vulgo "Jeffinho" - já se encontravam presos no sistema prisional, em razão da prática de crime de roubo.

Segundo a Polícia Civil, Leonardo Lima Batista foi assassinado a tiros na residência de um dos investigados, localizada no bairro Nossa Senhora do Carmo, em José de Freitas. Em seguida, o trio seguiu até o povoado Riacho do Cipó, na zona rural do município, e ateou fogo num veículo, modelo Fiat Siena, com o corpo da vítima dentro.

O crime teria sido praticado em razão de a vítima ter cobrado uma dívida do suspeito Raimundo Alexandre. Dívida esta que seria relativa à venda de entorpecentes, ainda de acordo com os investigadores.

Equipes da Delegacia de José de Freitas (17º Distrito Policial) e da Gerência de Polícia Metropolitana atuaram no cumprimento dos mandados de prisão.



Cícero Portela