Polícia prende três piauienses acusados fraude em concurso no Tocantins

A Polícia Civil do Piauí, com a ajuda da Polícia Civil do Tocantins, prendeu três pessoas acusadas de praticar fraude em um certame da Polícia Militar que ocorreu no início deste ano, em Tocantins.

Foram presos Antônio Ferreira Lima Sobrinho, Aline Oliveira Santana e Gabriela Oliveira Santana. Eles estavam em um condomínio localizado na Avenida Raul Lopes, zona leste de Teresina.

De acordo com nota da polícia, Antônio já havia sido preso no Maranhão por outras fraudes, acusado de fazer as provas e repassar gabaritos a outros candidatos. Ele já obteve mais de 30 aprovações em certames públicos.

Segundo a delegada do Greco Alexandra Santos, o homem fez o concurso da Polícia Civil do Piauí ocorrido no último dia 10. “Ele não foi preso antes porque o mandado de prisão não havia saído, mas como sabíamos de seus antecedentes, fizemos um trabalho policial de monitoramento do começo ao fim do certame”, destaca a delegada.

A operação da Polícia Civil do Tocantins foi deflagrada também em outras cidades do Maranhão, o que resultou na prisão de mais nove pessoas.

Nayara FelizardoLucas Albano