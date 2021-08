Polícia prende três pessoas e apreende motocicletas adulteradas no Satélite

Três pessoas foram presas pelaPolícia Civil, nesta quinta-feira (12), após cumprimento de mandados judiciais nos bairros Satélite e Soinho, ambos na Zona Leste, e outra na região da Cerâmica Cil, na Zona Sul.



Segundo a polícia, uma mulher e um homem foram presos em flagrante com motocicletas adulteradas nas ações da Zona Leste. Eles foram autuados pelos crimes de receptação e adulteração. Os veículos foram apreendidos.

Foto: Jailson Soares/ODIA

“Foram dois mandados de busca e um de prisão. Os de buscas, na Zona Leste, terminaram com um homem e uma mulher presos. Eles trabalhavam juntos e estavam com as motocicletas adulteradas, sendo uma Pop e uma Fan. Com eles, apreendemos também alicates”, disse o delegado Marcelo Dias, da Delegacia Interestadual do Piauí (Polinter).

Já na Zona Sul, um homem foi preso após cumprimento a mandado de prisão preventiva por ter roubado um carro.

Todos os presos não tiveram as identidades reveladas. Após as prisões, eles foram levados à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares/ODIA

