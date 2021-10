Polícia prende três homens por tráfico de drogas na zona norte de Teresina

A Polícia Civil do Piauí, por meio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado-GRECO, com apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos - CORE, efetuou aprisão em flagrante delito, por tráfico e associação para o tráfico, de três homens no bairro Mocambinho, zona norte de Teresina.

As prisões ocorreram após dois dos presos serem abordados e policiais apreenderem um revólver calibre 38. Em seguida as equipes foram até o PSH Taboca e o Conjunto Paulo de Tarso, locais onde foram apreendidas maconha (skank), cocaína e anotações do tráfico.

Continuando as diligências, as equipes foram para a casa do outro preso, onde se apreendeu cocaína e crack, além de dinheiro e anotações da venda de drogas.

Um dos presos era o fornecedor e vendia a droga para os outros dois autuados, o que deu ensejo a autuação deles pelos crimes mencionados. Um dos investigados já tinha condenação por tráfico de drogas e o outro tem vários processos por roubo e vinha sendo investigado pelo Greco por conta de roubos a caixas eletrônicos. Os presos após a lavratura do flagrante serão enviados ao sistema prisional.



Foto: Ascom Polícia Civil



