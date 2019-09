Polícia prende traficante que escondia droga próximo a igreja em Teresina

Uma mulher identificada com Maria do Carmo, mais conhecida como “Maria Caceta”, foi presa pela Polícia Civil nesta quinta-feira (11), em frente a Igreja São Francisco, no bairro Piçarreira, na zona Leste de Teresina.

De acordo com a polícia, a mulher, que não teve a idade revelada, é acusada de tráfico de drogas na região. Ela foi presa em flagrante e escondia a droga próximo da igreja.

A polícia disse ainda que essa é a segunda vez que “Maria Caceta” é presa pelo mesmo crime cometido. Na última vez, a prisão aconteceu próximo no bairro Ilhotas , no Centro da capital.

O coordenador do Grupo de Apoio Operacional (GAO), Joatan Gonçalves, relatou em entrevista que além da mulher, o genro dela está sendo procurado pelos policiais neste momento e que o seu filho e um neto menor de idade já foram detidos suspeitos pelos crimes de furtos e roubos em Teresina.

“Em outras oportunidades prendemos um filho, um neto recentemente por prática de roubos e furtos com apenas doze anos de idade. A gente continua as diligencias com o intuito de tentar localizar os suspeitos”, disse.

Maria do Carmo foi encaminhada a Central de Flagrante para os procedimentos cabíveis.



Agentes do GAO durante diligência que prendeu a traficante. (Foto: Divulgação/GAO)

Rodrigo AntunesJorge Machado