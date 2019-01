Polícia prende suspeitos de torturar e matar dono de motel em Teresina

Dois homens foram presos nesta quarta-feira (30) por suspeita de envolvimento no assassinato de Joaquim Bandeira da Silva Filho, proprietário de um motel na Vila Bandeirante, zona Leste de Teresina. Os dois suspeitos, identificados como Alisson Alves Rodrigues e Antônio Carlos Olegário, foram presos no bairro Cidade Leste.



O crime aconteceu no dia 2 de julho de 2018. A vítima foi encontrada amarrada dentro do motel e teve seus pertences roubados. Segundo informações do coordenador do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa, o delegado Francisco Costa “Baretta”, o laudo cadavérico realizado no corpo apontou que o empresário foi morto com requintes de crueldade. “Ele sofreu muita tortura. O laudo diz que ele foi morto por asfixia, amarram um cadarço no pescoço dele e o estrangularam”, revelou.

Segundo o coordenador do DHPP, o delegado Francisco Costa "Baretta", o empresário foi morto com requintes de crueldade.



Ainda de acordo com o delegado, os suspeitos foram reconhecidos por um casal de clientes que estava no motel no momento do crime e também foi roubado pelo bando. Além dos dois suspeitos, uma terceira pessoa identificada como Elias Afonso de Sousa Silva Júnior foi presa em dezembro de 2018 por envolvimento no latrocínio.

As investigações do DHPP apontam que um dos comparsas já tinha participado de um assalto ao mesmo motel no início do ano passado. Elias Afonso chegou a ser preso pelo crime e reconhecido pelo empresário, mas acabou sendo posto em liberdade.

“Deixaram ele amarrado, roubaram o celular e a mesma motocicleta. Em poucos dias os bandidos foram presos e o Seu Bandeira foi chamado até o 11º DP, onde reconheceu o Elias como sendo um dos homens que assaltou. Ele era o mesmo que estava participando junto com os outros dois do assassinato, temos imagens dele abandonando a motocicleta no bairro Lourival Parente”, afirma o delegado.

Todos os três suspeitos de envolvimento no assassinato possuem passagens pela Polícia por roubo e serão indiciados pelo crime de latrocínio. A dupla presa nesta quarta-feira foi conduzida à Central de flagrantes para participar da Audiência de Custódia e de lá serão encaminhados para o sistema prisional do estado.

Polícia prende suspeito de matar pai e filho em briga por gado

A Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Buriti dos Lopes, deu cumprimento nesta quarta-feira (30/01) ao mandado de prisão preventiva em desfavor de José Carlos da Silva, acusado do crime de homicídio qualificado. Segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública, José Carlos é o principal suspeito de ter assassinado Leôncio Alves da Silva e Antônio Eudes de Sousa no último domingo (27). As duas vítimas eram pai e filho.

A suspeita é de que o crime tenha sido motivado por uma discussão sobre um gado pertencente a Leôncio, que teria adentrado a propriedade de José Carlos, destruindo a plantação e o pasto. Após ter cometido os homicídios, José Carlos teria se evadido do local do crime e refugiou-se na mata.

Após passado o prazo flagrancial, o acusado apresentou-se na Delegacia, mas já havia sido decretada a prisão preventiva pelo Poder Judiciário devido ao pedido feito pela autoridade policial. José Carlos da Silva será transferido para a Penintenciaria Mista de Parnaíba.

Nathalia Amaral