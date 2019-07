Polícia prende suspeito de provocar incêndios em ônibus de Teresina

Foi preso na manhã desta sexta-feira (5), um dos homens suspeitos de ter participação nos incêndios a ônibus coletivos ocorridos em Teresina no mês de março deste ano. O investigado, identificado como Alan Antônio de Mendonça, vulgo Alan Maguin, foi preso pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), com apoio operacional da Divisão de Operações (DOE) e da Delegacia Regional de Polícia Civil de Timon – MA. A prisão ocorreu no bairro Flores em Timon, município localizado na região metropolitana de Teresina.



Segundo informações da Delegacia Geral, o suspeito foi preso em posse de uma pistola 380 e deverá ser indiciado por incêndio e organização criminosa, bem como autuado por posse irregular de arma de fogo. As investigações do Greco apontam que Alan teria sido um dos responsáveis pela compra de gasolina e por ter ateado fogo nos ônibus.

O homem é suspeito de ter participado ativamente dos incêndios a ônibus do Sistema de Transporte Coletivo de Teresina. Na época, episódios aconteceram em dois dias seguidos na zona Sul e na zona Leste da Capital. O primeiro veículo queimado era da empresa Transcol e o ataque aconteceu na Avenida Principal do Residencial Betinho, no bairro Angelim. Já o segundo caso envolveu um ônibus também da empresa Transcol que fazia linha para o Terminal do Parque Piauí.

Nathalia Amaral