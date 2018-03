Polícia prende suspeito de balear cabeleireiro na cidade de União

A Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar do município de União, localizado na região metropolitana de Teresina, prendeu na tarde desta sexta-feira (16) um jovem identificado como Júlio Silva Ferreira vulgo Julim, de 19 anos, apontado como o autor dos disparos que atingiram um cabeleireiro durante o assalto a um salão de beleza no bairro São Sebastião.

O crime aconteceu na manhã da última quinta-feira (15) e foi registrado por imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. Segundo informações da PM, dois indivíduos portando armas de fogo invadiram o salão de beleza e anunciaram o assalto. Após renderem o proprietário do estabelecimento, os assaltantes ainda atiraram contra a vítima.

Logo depois do crime, os assaltantes empreenderam fuga e só foram encontrados na tarde de ontem após várias incursões da Polícia nos prováveis endereços nos quais os indivíduos poderiam estar. A partir de uma informação repassada pelo serviço de inteligência, as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar se deslocaram até a localidade Pau de Chapada, no município de Lagoa Alegre, onde encontraram em uma residência um dos suspeitos de terem praticado o crime.

Júlio Silva Ferreira (vulgo Julin 19 anos) confessou a participação no roubo e tentativa de homicídio e foi preso em flagrante, sendo conduzido para o 20° DP na cidade de União para realização das medidas legais cabíveis ao caso.

De acordo com a PM, o outro acusado já foi identificado e as diligências continuam, podendo resultar na prisão do segundo envolvido nas próximas.

Nathalia Amaral