Polícia prende seis pessoas acusadas de assaltar PM no Maranhão

A Polícia Militar do Piauí prendeu pelo menos seis pessoas acusadas de assaltar um coronel da PM do estado do Maranhão. As prisões aconteceram na tarde desta terça-feira (27), no bairro Santa Luzia, na zona Sul de Teresina.



De acordo com major Audivan Nunes, responsável pela operação que ainda está em diligências à procura de mais suspeitos, até o momento foram recuperados duas motocicletas e um revólver por policiais da Força Tarefa. Ainda de acordo com o major, um menor foi apreendido durante a operação.

“Foram seis pessoas presas envolvidas em um assalto um coronel da PM do Maranhão. Eles estavam com uma arma e as motos roubadas. Nós ainda não conseguimos recuperar uma pistola”, disse.

A ação acontece em parceria com policiais do 1º Batalhão de Polícia Militar.





Natanael SouzaJorge Machado