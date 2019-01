A Polícia Civil deu cumprimento, nesta quinta-feira (24/01), ao mandado de prisão temporária em desfavor de Francisco Thiego Dias de Araújo, ex-segurança da Caixa Econômica da cidade de Altos. Segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP/PI), o ex-segurança é suspeito de repassar informações privilegiadas sobre clientes e valores mantidos no cofre do banco.

De acordo com a SSP/PI, a prisão é o desdobramento da investigação a partir da prisão de Francisco Fortes Demiro Neto, vulgo Terceiro, suspeito com o qual foi encontrado um aparelho celular com conversas de aplicativo com o ex-segurança. As informações dão conta de que, através das conversas, a polícia conseguiu identificar que Francisco Thiego era quem repassava informações de empresários que iriam depositar altas quantias e valores que estavam no cofre do banco.

Polícia prende segurança suspeito de envolvimento em roubo a banco. (Foto: Divulgação/SSP)



De posse das informações, Terceiro contratava pessoas para realizar os assaltos. As investigações apontam que foram realizados dois assaltos: um contra o empresário Jonsley Flacão, vítima de tentativa de latrocínio no momento do assalto, tendo sido subtraído aproximadamente R$ 10 mil da vítima; e o outro assalto na agência da CEF, onde foi roubado aproximadamente R$ 800 mil reais do cofre.

Após a prisão, Thiego confessou a participação nos crimes e ainda revelou um plano para assassinar um Sargento da Polícia Militar, para roubar sua arma e valores em espécie. A prisão foi feita por policiais da Delegacia de Polícia Civil de Altos.

Nathalia Amaral