Polícia prende os acusados de matar agente penitenciário em Parnaíba

A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (08) os acusados de assassinar o agente penitenciário José Silvino da Silva (foto ao lado) em Parnaíba em novembro do ano passado. O fato aconteceu no conjunto Joaz Sousa e a vítima estava na companhia de um funcionário dentro de seu estabelecimento comercial, quando foi surpreendida quando um dos suspeitos adentrou no local e atirou uma única vez.



Os acusados do crime foram presos em uma operação conjunta do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), da Delegacia de Homicídios de Parnaíba e da Secretaria de Estado da Justiça. As prisões aconteceram na cidade de Castanhal-PA e em Porto Velho-RO. A polícia ainda não de detalhes das investigações, nem de como foi possível chegar até os acusados.

À época, a PM havia informado que o crime tinha características de execução, uma vez que nada de valor material havia sido levado do comércio de Silvino (o que poderia caracterizar latrocínio) e os tiros foram direcionados somente a ele. O Sindicato dos Agentes Penitenciários acompanhou toda a investigação e também havia dito na época do ocorrido que o assassinato de Silvino teria sido encomendado de dentro do sistema carcerário.

Procurado hoje pela reportagem, o Sinpoljuspi disse que prefere não comentar mais o assunto e deixará todas as informações para serem repassadas pela Polícia Civil. “Não queremos antecipar nada. Foi a polícia que conduziu tudo e nós apenas acompanhados. Vamos deixar a cargo de quem presidiu o inquérito as informações sobre motivações e autoria. Basta apenas dizer que estamos satisfeitos que o caso tenha sido fechado com êxito”, foi o que declarou o diretor jurídico da entidade, Vilobaldo Carvalho.

Maria Clara Estrêla