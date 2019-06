Polícia prende nove pessoas por tráfico de drogas e homicídio

Pelo menos nove pessoas já foram presas em uma operação da Polícia Civil que visa o cumprimento de mandados contra acusados de crimes como tráfico e homicídio. A ação foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (07), na região dos municípios de Palmeirais e Nazária. A polícia ainda não divulgou informações sobre os presos nem suas identidades.



Foto: Jailson Soares/O Dia

As ações estão sendo coordenadas pela Divisão de Capturas da Polícia Civil, com apoio da Central de Flagrantes, para onde os presos estão sendo conduzidos de modo a passarem pelos procedimentos de autuação e, em seguida, serem levados para o sistema prisional do Estado. A Secretaria de Segurança Pública ainda não disse quantos mandados estão sendo cumpridos.





Aguarde mais informações.

Maria Clara Estrêla, com informações da Secretaria de Segurança