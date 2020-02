Polícia prende homem e apreende menor suspeitos de assalto a ônibus

Um homem foi preso e um menor apreendido nesta sexta-feira (28) suspeitos de realizarem vários arrastões em ônibus coletivos que fazem linha na zona Leste de Teresina. A ação faz parte daOperação Coletivo Seguro, desencadeada depois que o números de assaltos a ônibus explodiram nas últimas semanas na Capital.

A polícia chegou aos suspeitos depois de analisar imagens de câmeras de segurança que flagraram as ações da dupla e a moto que eles utilizam para praticar os crimes. O coordenador daForça Tarefa, major Audivam Nunes, disse ao Portal O Dia que o homem e o menor de idade foram encontrados em casa.

“Nós conseguimos imagens dos dois nas atitudes criminosas. Com a inteligência, localizamos as residências deles na região da Santa Bárbara e conseguimos efetuar as prisões. Eles foram também reconhecidos por várias vítimas como sendo os autores dos assaltos aos coletivos na zona Leste”, relatou Audivam.

Produtos encontrados com os suspeitos (Foto: Divulgação / SSP)

Com os suspeitos, foram encontrados uma pistola, um revólver 38, arma artesanal, drogas, munições, grande quantidade de celulares, aparelhos de tv, relógios, carteiras e dinheiro.

“Encontramos uma grande quantidade de produtos com eles, o que configura os assaltos que realizaram. Não temos dúvida que eram eles que aterrorizavam motoristas e passageiros dentro dos coletivos. Com essa ação, vamos reduzir muito os casos na zona Leste”, acredita o major Audivam Nunes.

Peças desmontadas de veículos também foram localizadas com os suspeitos (Foto: Divulgação / SSP)

Assalto a ônibus

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Rodoviarios no Piauí (Sintetro-PI), mais de 30 assaltos a ônibus coletivos já foram registrados em Teresina desde o início do ano. Nas últimas semanas os arrastões se intensificaram, com uma média de dois assaltos por dia em diferentes regiões da cidade.

O Sintetro-PI chegou a anunciar uma paralisação para esta sexta-feira (28), contudo, a manifestação foi cancelada depois que uma reunião entre a categoria e a Secretaria de Segurança chegou ao acordo de que a polícia aumentará o ostensivo e implantará o Botão do Pânico no transporte coletivo de Teresina.

Otávio Neto