Polícia prende homem condenado por estuprar filha de dois meses

Um homem identificado pelas iniciais R. P. D. S. L. foi preso na manhã de ontem (17) por estuprar a própria filha, um bebê de apenas dois meses de idade. O crime aconteceu no ano de 2014, em Teresina.

Segundo informações da Polícia Civil, o acusado foi preso por investigadores lotados na Gerência de Polícia Especializada (GPE), na zona Leste da Capital, durante cumprimento de mandado de prisão.

Na época do crime, ele estuprou a própria filha de dois meses de idade, provocando severas lesões no bebê, e confessou o crime espontaneamente, alegando ainda que tinha dúvidas se era o verdadeiro pai da menina.

A denúncia foi recebida pelo Conselho Tutelar após o bebê dar entrada no Hospital do Satélite com forte sangramento na região genital. A mãe da criança procurou ajuda médica ao perceber feridas com sangramento nas partes íntimas do bebê quando trocava sua fralda.



Segundo o Delegado Matheus Zanatta, esse foi apenas mais um dos vários mandados cumpridos durante essa semana, em Teresina. “Estamos cumprindo mandados diariamente, no intuito de tirar de circulação indivíduos condenados pela justiça”, explica o gerente.



