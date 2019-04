Equipes da Polícia Militar de Altos prenderam na manhã deste sábado (13) um homem identificado como Edilson Rodrigues de Oliveira por posse ilegal de arma e falsificação de cédulas de dinheiro. Segundo a Polícia, o suspeito foi preso dentro de um ônibus que faz linha entre os municípios de Altos e Teresina após a denúncia de que o mesmo teria tentado pagar a passagem com cédulas falsas.

De acordo com informações do 8º BPM de Altos, após a denúncia, equipes da PM deram ordem de parada ao ônibus que trafegava no sentido Altos/ Teresina e identificou o suspeito entre os passageiros. No momento da prisão, foram encontradas com o sujeito 9 cédulas aparentemente falsas totalizando o valor de R$ 500.

Polícia prende homem com cédulas falsificadas em Altos. (Foto: Divulgação/PM)



Ao ser questionado pela Polícia sobre a procedência das notas falsas, Edilson Rodrigues respondeu que recebeu as cédulas de uma pessoa que trabalha com ele em Teresina e que essa pessoa pediu para que o mesmo fizesse a troca das notas falsas por verdadeiras, efetuando pequenas compras, e que após isso eles iriam dividir o que fosse arrecadado.

Após a abordagem foi feito o deslocamento até a comunidade Montanhas onde o acusado reside. No local, a Polícia encontrou uma espingarda calibre 36 e 06 cartuchos do mesmo calibre, configurando o crime de posse ilegal de arma de fogo. Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante e conduzido até a sede da Polícia Federal em Teresina para as medidas cabíveis.







Nathalia Amaral