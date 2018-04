Polícia prende homem atirando em via pública em Campo Maior

Um homem, identificado como Helis Augusto de Oliveira, 27 anos, foi preso na tarde deste domingo (19) em Campo Maior enquanto atirava em via pública. Ele estaria tentando vingar a morte de um comparsa, que foi assassinado a tiros na madrugada da última terça-feira (24).



De acordo com a Polícia Militar, a atitude de Helis é o reflexo da briga entre gangues rivais pelo controle do tráfico de drogas em Campo Maior. Foi o que explixou o major Etevaldo Alves, comandante a PM do Município: “o Helis faz parte de uma gangue do bairro Matadouro, que tem uma rixa com criminosos que atuam em outro bairro. Na semana passada, ele teve uma baixa em grupo com a execução de um comparsa, e saiu hoje fazendo ameaças e atirando no meio da rua para intimidar o grupo rival, que ele julga ser o responsável por esta morte”.

Helis já tem passagens pela polícia de Campo Maior por crimes como assaltos e tráfico de drogas. Ele foi encontrado em sua própria residência no bairro Matadouro e autuado em flagrante. Seus comparsas conseguiram fugir ao perceberem a aproximação dos policiais. Os PMs fazem diligências na região à procura deles. Na casa, foram apreendidos um revólver calibre 38, usado por Helis para atirar em via pública, e um rifle.

Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde permanece detido. Apesar dos tiros terem sido dados de forma aleatório na rua, ninguém ficou ferido na ação.

Maria Clara Estrêla