Polícia prende foragido da Justiça e acusado de homicídio

A Polícia Militar prendeu, neste domingo (11), um homem identificado como Adenilton Pereira da Silva, 41 anos, acusado de homicídio na zona Rural de Teresina. O crime foi cometido no ano de 2006 e, desde então, o réu nunca tinha se apresentado à Justiça para fazer sua defesa. Em julho de 2016, alegando desconhecer o paradeiro de Adenilton, a titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, juíza Maria Zilnar Coutinho, decretou sua prisão preventiva.





Foto: Divulgação/PM-PI

Em sua decisão, a magistrada pontuou que a prisão preventiva de Adenilton se fez necessária para garantir o andamento do processo criminal e assegurar a aplicação da pena. Maria Zilnar destaca ainda que o réu passou a residir em local desconhecido, “demonstrando assim a clara intenção de fugir da Justiça”. O processo no qual Adenilton é citado como réu já corre na Justiça há 12 anos.

Adenilton foi preso durante rondas da PM na cidade de São Pedro do Piauí, a 11 Km de Teresina. “Ao ser verificada sua documentação pessoal, constatou-se a existência de um mandado de prisão em aberto no seu nome. Imediatamente ele foi autuado e encaminhado para a delegacia de Água Branca para os procedimentos legais”, foi o que informou a coronel Elza Rodrigues, porta-voz da Polícia Militar.

Maria Clara Estrêla