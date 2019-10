Timon: Polícia prende dupla acusada de tráfico de drogas

A dupla foi presa pelos homens do Departamento de Narcóticos de Timon (Denarc) no último final de semana. Francisco Jeotan de Sousa, conhecido como Jota, e Antonio Danielson Viana, o Dandan, foram presos acusados de tráfico de drogas, no Parque Alvorada em Timon (MA). Durante a ação a polícia trocou tiros com os bandidos. Um deles foi baleado, mas sem gravidade.

