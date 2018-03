Polícia prende dupla acusada de homicídio em Teresina

Dois homens, identificados como Leonias Carvalho e Pedro Leonardo Amancio, foram presos na manhã desta quarta-feira (21). Os homens são acusados do homicídio de Lucas Mateus da Silva, vulgo ‘peteca’, e da tentativa de homicídio de um menor de idade, identificado como M.L.A.L. O crime aconteceu em outubro do ano passado, na zona sudeste de Teresina.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma equipe especializada foi enviada as residências dos acusados, ambas localizadas no bairro Dirceu Arcoverde II, zona sudeste da capital.

Segundo a polícia os acusados estavam pilotando uma moto quando reconheceram a vítima, que estava andando na rua acompanhado de um menor de idade. Leonias desceu da moto, e efetuou disparos contra Lucas e o menor, que foram levados para o HUT (Hospital de Urgência de Teresina). Lucas veio a óbito algumas horas depois.

Nayara FelizardoGeici Mello