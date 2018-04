Polícia prende dois em flagrante tentando roubar o Banco do Brasil de Barras

A Polícia Militar conseguir abortar um roubo o Banco do Brasil de Barras na noite deste domingo (08). Três homens foram pegos em flagrante na área que dá acesso ao cofre, após o alarme da agência disparar. A equipe de vigilância e monitoramento, estranhando a movimentação, acionou a polícia, que chegou ao local e conseguir prender dois em flagrante. O terceiro integrante do grupo encontra-se foragido.





Fotos: Divulgação/Polícia Militar

“Nossos homens entraram no banco e encontraram o trio. Dois fugiram e um foi preso no local. Então as equipes de reforço chegaram e foi feito um cerco nos quarteirões vizinhos e por volta das 22 horas, conseguimos localizar o segundo suspeito em uma residência ali perto. Ele foi preso e, junto com primeiro, encaminhado para a delegacia da cidade. O último envolvido ainda está foragido”, explicou o coronel Márcio Oliveira, comandante de policiamento do Litoral e Meio Norte. Dentro da agência, a PM recuperou os sacos de dinheiro que haviam sido retirados do cofre pelos suspeitos.

Com os criminosos, a polícia encontrou um maçarico e pés-de-cabra, que foram usados para arrombar a porta da agência e abririam o cofre e os caixas eletrônicos. Os dois presos foram identificados como sendo Ricardo Luís Carvalho, 36 anos, e Cláudio Marcelino da Silva, 39 anos, ambos naturais do Estado de Pernambuco. O terceiro envolvido ainda não foi identificado e a polícia segue em diligências para localizá-lo.

Os presos serão autuados por tentativa de furto qualificado e encontram-se recolhidos na Delegacia de Barras.

Maria Clara Estrêla