Polícia prende cinco suspeitos de envolvimento em assalto a carro-forte

A Polícia Militar do Piauí prendeu cinco suspeitos de envolvimento no assalto a carro-forte de uma empresa de transporte valores, ocorrido na manhã de ontem (29), na cidade de Jaicós, localizada a 364 km de Teresina. A informação foi confirmada pelo comandante da Polícia Militar de Fronteiras, o tenente Gilson Medeiros.

Veículo ficou parcialmente destruído (Foto: reprodução)



Segundo o tenente, os suspeitos, que ainda não tiveram as identidades reveladas, foram presos durante uma operação conjunta entre as Forças Táticas de Picos, Jaicós, Fronteiras e o BOPE. Até o momento não há confirmação sobre as circunstâncias em que as prisões ocorreram.

De acordo com um portal de notícias da região onde ocorreu a ação criminosa, três veículos foram usados na ação. Um dos carro foi abandonado e queimado em uma estrada de terra, e outros dois veículos foram utilizados pelo grupo na fuga.

Na tarde de ontem, a Polícia Militar do Piauí fez barreiras na fronteira do Piauí com os estados do Pernambuco e Ceará, na tentativa de capturar a quadrilha envolvida na ação criminosa.

A Polícia continua em diligências pela região em busca dos demais envolvidos no assalto.

Aguarde mais informações.

Nathalia Amaral