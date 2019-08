Polícia prende casal acusado de matar homem na zona sudeste de Teresina

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriram nesta sexta-feira (23) mandados de prisão preventiva contra Reissan Goveia da Silva e Josilene Raquel da Silva. O casal, acusado de praticar um homicídio no último mês de março, no bairro Redonda, zona sudeste de Teresina, foi preso em Elesbão Veloso, município localizado a 170 km da capital.



As investigações da Polícia Civil demonstraram que o casal estava na região de Elesbão Veloso. Os policiais do DHPP, em conjunto com a delegacia do município e policiais militares, efetuaram a prisão por volta das 12h, nas proximidades da BR 316.

Reissan e Josilene serão transferidos para Teresina na próxima segunda-feira (26), para serem interrogados.

O caso

O crime aconteceu no último dia 15 de março, no bairro Redonda, zona sudeste da capital. A vítima, João Luiz Moreira de Oliveira, promovia uma confraternização em sua casa com outras quatro pessoas, entre elas o casal Reissan e Josilene.

Em certo momento, os quatro indivíduos desferiram garrafadas na cabeça da vítima e o amarraram na cama de seu quarto. Em seguida roubaram vários objetos de sua residência.

Devido aos ferimentos, João Luiz Moreira de Oliveira teve um edema cerebral em virtude de uma hemorragia intracraniana, o que o levou a óbito.

Natanael Souza