Polícia prende acusados de matar rival a tiros no Parque Poti

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu, na noite desta quarta-feira (22) e na manhã desta quinta-feira (23) Mateus do Nascimento Ferreira e André Luís Lima da Silva, mais conhecimento como ‘Lorin’, acusado de serem os autores do assassinato de Joelisson Mota da Costa. O crime aconteceu no dia 27 de janeiro deste ano, na residência da vítima, localizada no Parque Poti, zona Sudeste de Teresina.





Foto: Divulgação/Polícia Civil

Mateus foi detido por força de um mandado de prisão preventiva quando estava em uma praça na região Sudeste. Ele foi abordado por policiais militares, após a equipe da DHPP repassar informações para a guarnição. Já André Luís foi preso no bairro Novo Horizonte, zona Sudeste, também em cumprimento a um mandado. Em sua residência os policiais encontraram um revólver calibre 38 com cinco munições e uma quantia em dinheiro de R$ 895,00.

“Os dois mataram o Joelisson com um tiro no tórax. Se aproximaram em uma motocicleta e já foram logo efetuando os disparos. A vítima até chegou a ser socorrida pelos populares, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito logo depois na Unidade de Pronto Atendimento do Renascença. A motivação do crime está atrelada a rixa de gangues rivais”, relatou o delegado Jarbas Lima.

Mateus e André Luís já foram encaminhados para o sistema prisional.

Maria Clara Estrêla