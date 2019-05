11 pessoas são presas acusadas de feminicídio e homicídio no PI

Atualizada às 10h06min

Até o momento, 11 pessoas foram presas na ação da Polícia Civil. Elas foram localizadas nas cidades de Teresina, Parnaíba, Oeiras, Água Branca, Uruçuí e Baixa Grande do Ribeiro. A Secretaria de Segurança divulgou os nomes de oito dos 11 detidos. São eles de: Enoque Vale de Carvalho, Francisco Wellinthon da Silva Pinheiro, Glauber Holanda Moura, Francinaldo da Costa Lima - acusado de homicídio, Danilo Silva Leal, Matheus de Sousa Araújo - acusado de latrocínio em Água Branca, Cícero Vieira Barbosa e Aldivan Glauber Barbosa.

Iniciada às 08h10min

Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (28), a Polícia Civil tem cumprido mandados de prisão contra pessoas acusadas de crimes violentos contra a vida no Piauí, sobretudo casos de homicídio e feminicídio. A ação, denominada Chronos II, é uma operação que ocorre também em mais 20 estados brasileiros e no Distrito Federal, com apoio do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. A Força-tarefa que cumpre os mandados é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil.

Ao todo, são mais de 60 policiais envolvidos na ação na Capital e no interior do Piauí. Além do cumprimentos dos mandados expedidos pela justiça, as equipes verificam também o descumprimento de medidas protetivas. A previsão é que até as 15 horas de hoje todas prisões sejam efetuadas e todas as medidas cautelares sejam verificadas. A Secretaria de Segurança do Piauí ainda não divulgou a quantidade de presos até o momento nem nomes.

A ação está sendo monitorada em todo o Brasil pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN) e pelo Ministério da Justiça, em Brasília.





Aguarde mais informações.

Maria Clara Estrêla