Polícia prende acusado de matar o vizinho com golpes de machado

Foi preso no final da manhã desta quinta-feira (12) o homem acusado de assassinar o senhor Antônio da Costa e Silva Neto, crime ocorrido no último dia 26 de maio no bairro Vila Verde, zona Sul de Teresina. O fato chocou os moradores da região pelo fato de que a vítima e o acusado serem vizinhos, conhecidos e também pela crueldade com que o crime foi praticado: Antônio da Costa foi assassinado com golpes de machado na cabeça.



Leia:

Homem mata o próprio vizinho a golpes de machado na zona Sul de Teresina

O acusado foi identificado como sendo Antônio Carlos Pereira de Sousa e ele foi detido em cumprimento a um mandado de prisão de preventiva por parte da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A prisão ocorreu na zona Sul da Capital e, segundo a polícia, não houve resistências.





Antônio Carlos Oereira de Sousa - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Antônio Carlos confessou a autoria do homicídio. “Ele alega que é usuário de crack e que no momento do crime estava sob efeito da droga e discutiu com a vítima, que teria lhe ofendido verbalmente”, explicou o delegado Jarbas Lima, da DHPP. Antônio da Costa estava sentado na calçada de casa vendendo lanches, quando foi surpreendido por Antônio Carlos.

A perícia constatou que o golpe de machado por ele desferido provocou na vítima um traumatismo crânio-encefálico, causando um ferimento de aproximadamente 20 centímetros. O objeto chegou a ficar cravado em Antônio da Costa, o causou o óbito imediato. Antônio foi autuado e encaminhado para a sede da Delegacia de Homicídios. De lá, será encaminhado na tarde de hoje ao sistema prisional.

Maria Clara Estrêla