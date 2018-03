Polícia prende acusado de matar marceneiro com 5 tiros no Manoel Evangelista

Foi preso nesta sexta-feira (09) um homem identificado como Cleiton da Conceição, mais conhecido como “Uruçuí” e “Poka”, acusado de matar com cinco tiros o marceneiro John Kellsony Barbosa de Andrade no dia 30 de junho de 2016 no conjunto Manoel Evangelista. O crime, segundo a polícia, havia sido encomendado pelo enteado da vítima e como pagamento os criminosos receberam um revólver calibre 28.





Cleiton da Conceição (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Cleiton agiu com a ajuda de um comparsa de nome Francisco Tiago Vasconcelos Sousa. O delegado Jarbas Lima deu os detalhes de como ocorreu o crime: “o John estava trabalhando quando os acusados adentraram no estabelecimento usando capacetes e cada um com uma arma. Um deles gritou mandando que o outro atirasse e os disparos foram efetuados. Como nada de valor material da vítima ou do local foi levado, descartou-se a princípio o latrocínio”, informou o delegado.

Francisco Tiago, comparsa de Cleiton, foi assassinado dentro de sua residência em agosto do ano passado. Já Cleiton estava foragido desde o dia do crime. Ele foi preso em uma residência na Rua Henriqueta Teixeira do bairro Santo Antônio, zona Sul da Capital, e encaminhado para a Delegacia de Homicídios, onde prestou depoimento e confirmou que foi contratado pelo enteado de John para mata-lo.

Cleiton permanece detido e encontra-se à disposição da Justiça enquanto aguarda transferência para o sistema prisional.

Maria Clara Estrêla