Polícia prende acusado de matar homem a pedradas na zona sudeste de Teresina

Agentes da Delegacia de Homicídios prenderam na manhã desta sexta-feira (23) um homem, identificado como Pedro Carvalho Silva, vulgo ‘Pedim lambe lambe”, no bairro Deus Quer, zona sudeste de Teresina. Ele é acusado da morte de Welio Rodrigo Pereira.



Foto: Divulgação

Segundo a Polícia Civil, “Pedim” estava na residência de sua namorada quando os agentes o surpreenderam. Com ele a polícia encontrou uma pistola .380. O homem já tem passagem pela polícia e é suspeito de ser o autor do homicídio de José Ornaldo de Sousa, vulgo “Zé Dadinha”

De acordo com informações da polícia, na noite do crime Pedro estava acompanhado de Antonio Vasconcelos, morto em dezembro de 2017. A dupla teria desavenças com a vítima, e o mataram a pedradas no dia 01 de dezembro do ano passado, na zona sudeste de Teresina

Nayara FelizardoGeici Mello