Polícia prende acusado de fazer arrastões nas zonas norte e leste de Teresina

A Polícia Militar prendeu, por volta de meio-dia de hoje (3), um homem acusado de diversos crimes em várias zonas da capital. Segundo informações da PM, o acusado é apontado como autor de vários assaltos, roubos de veículos e um latrocínio (roubo seguido de morte).

Thiago Alisson dos Santos, vulgo Thiaguinho, foi indiciado em mais de 10 inquéritos policiais, e possui quatro mandados de prisão preventiva em aberto. Ele também é apontado como o responsável por vários arrastões na região da Santa Maria da Codipi, do Parque Alvorada, Mocambinho e Piçarreira.

Polícia prende acusado de fazer arrastão nas zonas norte e leste de Teresina. (Foto: Divulgação/PM)



A prisão foi feita na região do Residencial Leonel Brizola, zona norte de Teresina, em uma ação conjunta de equipes do 22º Distrito Policial e de policiais do 13º Batalhão de Polícia Militar. Durante o momento da prisão, o acusado tentou fugir pulando vários muros da vizinhança, mas foi capturado e encontra-se à disposição da Justiça.

A Polícia Militar pede que a população faça denúncias de foragidos da Justiça pelo número 99978-0749.