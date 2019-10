Polícia prende 9 pessoas por tráfico e homicídio em Teresina

Pelo menos nove pessoas já foram presas durante a Operação Contrassalto 3 pela Divisão de Capturas da Polícia Civil (Dicap) contra o tráfico de drogas e homicídios em Teresina. Estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e mais seis mandados de busca e apreensão em várias regiões da Capital, principalmente na região da Vila Mandacaru, próximo ao São João. Estão sendo cumpridos também mais dois mandados de prisão no Maranhão relacionados aos mesmos crimes.



“Estamos intensificando as ações na região da Vila Mandacaru em razão do aumento na quantidade de roubos registrados naquela área e sabemos que este crime tem relação direta como tráfico de drogas. As investigações apontam que haveriam pessoas de uma mesma família comandando a prática delituosa na Vila Mandacaru e estamos mirando nestes alvos”, explica o delegado Willame Morais, coordenador da Dicap.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Segundo ele, os mandados de busca e apreensão são medidas cautelares solicitadas à Justiça pelo 6º Distrito Policial após investigações apontarem que na região da Vila Mandacaru haveria um local funcionando como espécie de depósito para guardar materiais de roubo.

As sete pessoas que foram presas até o momento foram encaminhadas para a Delegacia Geral, no Centro de Teresina, e de lá seguem para a Central de Flagrante onde terão suas prisões homologadas. Em seguida, eles serão encaminhados para o sistema prisional.

Equipes flagram furto em clínica no Centro

Durante diligências da Operação Contrassalto, equipes do 1ª Distrito Policial, que estão dando apoio no cumprimento dos mandados, receberam denúncia anônima informando de um arrombamento que estaria acontecendo em uma clínica odontológica no centro da Capital.

Ao se dirigirem até o local, os policiais flagraram cinco indivíduos dentro do estabelecimento médico, roubando materiais como cadeiras e até um aparelho micro-ondas. Eles foram autuados em flagrante por roubo e encaminhados também para a Delegacia Geral. Vale lembrar que estas cinco prisões não entram nos autos da Operação Contrassalto.

Maria Clara Estrêla