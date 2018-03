Polícia Militar troca tiros com suspeito de assalto em Água Branca

Em uma perseguição na noite desta segunda-feira (19), por volta das 20h, a Polícia Militar efetuou uma troca de tiros com dois suspeitos de realizar assaltos na cidade de Água Branca. Segundo relatos do Major Lacerda, comandante do 18ª Batalhão da Policia Militar, populares denunciaram que a dupla estava realizando diversos assaltos na região.



Foto: Divulgação/PM

A PM fez uma barreira, na entrada da cidade, para abordar o veículo dirigido pela dupla. Mas os suspeitos conseguiram fugir e a políciacomeçou uma perseguição.A dupla entrou em um matagal e atirou contra a guarnição da PM. A políciarevidou o ataque e atirou de volta contra os assaltantes,atingindo o veículo que eles dirigiam.

A princípio, os dois suspeitos conseguiram fugir, mas abandonaram o carro e cinco aparelhos celulares roubados. A PM continuou com a busca e conseguiu localizar e prender um deles nas mediações da cidade de Monsenhor Gil. O veículo dirigido pela dupla havia sido roubado na cidade de Timom – MA na última quinta-feira (15).









Nayara FelizardoLucas Albano