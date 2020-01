Polícia Militar encontrados 12 kg de maconha dentro de lagoa

A Polícia Militar, por meio do 9º BPM, conseguiu apreender por volta das 18h deste domingo (26), cerca de 12 kg de maconha prensada dentro de uma lagoa do Parque Lagoas do Norte, na zona Norte de Teresina.

Foto: Divulgação

Segundo informações da PM, o entorpecente foi encontrado a partir dos esforços do serviço de Inteligência da PM, e é resultado da Operação Janeiro Seguro.

Em incursão na região, os policiais encontraram a droga dentro da lagoa. No entanto, ninguém foi preso.

Todo o entorpecente apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes de Teresina.





Nathalia Amaral